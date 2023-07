Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Müllverbrennung zum Supersparpreis: Gebührenzahler können profitieren

Müll-Drehscheibe in der Abfallverwertungsanlage (AVA) in Lechhausen. Ein Greifer des Krans nimmt den Müll auf, um ihn in den Müllofen zu transportieren. Die Verbrennungskosten für die Gesellschafter wie den Landkreis Aichach-Friedberg sind auf einen Euro pro Tonne radikal gesunken.

Plus Die Abfallverwertungsanlage in Lechhausen hat 2022 die Verbrennungskosten für die Tonne Hausmüll gesenkt. Welchen Vorteil die Gebührenzahler im Wittelsbacher Land davon haben.

Von Christian Lichtenstern

Alles wird teurer? Nein, es gibt auch Ausnahmen von dieser Erfahrungsregel - besonders in Inflationszeiten - die uns wirklich staunen lassen. Die Verbrennungskosten für den Hausmüll in der Abfallverwertungsanlage (AVA) im Augsburger Stadtteil Lechhausen zum Beispiel haben schon mehrere Generationen von Kreispolitikern im Blauen Palais in Aichach die Zornesader schwellen und die Gebührenzahler im Wittelsbacher Land blechen lassen. In der Spitze über 255 Euro (rund 500 Mark im Jahr 1998) kostete schon mal die Tonne, die dort im Ofen landet. Im vergangenen Jahr hat die AVA aber eine wahre Preissenkungs-Orgie in drei Schritten hingelegt: von rund 75 auf 20 auf 10 und schließlich einen einzigen Euro. Davon profitiert der Haushalt der Abfallwirtschaft des Landkreises und mittelfristig alle Müllgebührenzahler.

Dieser "Superspartarif" ist aber auch nur möglich, weil 2022 ein anderer Preis geradezu explodiert ist - der für Energie. Noch günstiger kann die Verbrennung fast nicht mehr werden, denn rauszahlen lassen kann sich der Landkreis nichts, wenn er den Müll zur Anlage nach Lechhausen karrt. Das sei rechtlich nicht möglich, so die Auskunft von Matthias Lesti auf diese nicht ganz ernst gemeinte Frage in der Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags. Dort stellte der Sachgebietsleiter der Abfallwirtschaft des Landkreises das Ergebnis des Jahres 2022 vor, das äußerst positiv abschließt. Insgesamt sind gleich 3,35 Millionen Euro mehr in der Kasse als kalkuliert. Statt eines Minus von über 0,8 Millionen steht ein Plus von mehr als 2,5 Millionen in den Büchern. Das liegt an den extrem gesunkenen Verbrennungskosten, aber nicht nur. Gleich mehrere Sonderfaktoren haben mitgeholfen, dass der Sparstrumpf der "Müllbürger" kräftig gefüllt wird und sich damit die Chance deutlich verbessert, dass die Gebühren zum nächsten Kalkulationszeitraum ab Anfang 2025 wieder mal gesenkt werden könnten.

