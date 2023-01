Dieselfahrverbot in München: Wir suchen nach Betroffenen aus der Region

Rund 6000 Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg pendeln in die Landeshauptstadt. Wir wollen wissen, welche Folgen das Dieselfahrverbot für sie hat.

Die Stickstoffdioxid-Werte in der Landeshauptstadt München sind an vielen Messstellen zu hoch. Deshalb hat der Stadtrat im Oktober 2022 über ein Dieselfahrverbot in der Innenstadt entschieden. Die ersten Einschränkungen beginnen am 1. Februar. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Dieselfahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro 4 und schlechter nicht auf und innerhalb des Mittleren Rings fahren. Später sollen weitere Maßnahmen folgen, sollten sich die Messwerte nicht verbessern. Davon betroffen sind auch viele der laut Pendleratlas insgesamt rund 436.000 Einpendler.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wir suchen Betroffene aus der Region Aichach und Umgebung

Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg pendeln laut Pendleratlas rund 6300 Menschen nach München. Nicht jeder fährt mit dem Auto, hat ein von der Norm betroffenes Dieselfahrzeug oder muss in die Innenstadt. Dennoch gibt es auch einige in der Region, die von dem Verbot betroffen sind.

Wir sind auf der Suche nach München-Pendlerinnen und -Pendlern aus Aichach und Umgebung, die von dem Dieselfahrverbot ab 1. Februar betroffen sind und über die Auswirkungen sprechen möchten (bei Bedarf auch anonym). Melden Sie sich gerne per Mail unter redaktion@aichacher-nachrichten.de oder telefonisch unter 08251/8981-50. (inaw)