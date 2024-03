Müssen Rehe geschossen werden, dass es den Wäldern im Kreis besser geht?

Plus Weil Rehe Bäume anbeißen, die für einen beständigen Wald im Kreis Aichach-Friedberg wichtig sind, soll ein Gutachten klären, ob die Zukunft der Wälder gefährdet ist.

Wie sieht es mit dem Wildverbiss in den Wäldern im Landkreis Aichach-Friedberg aus? Alle drei Jahre lässt das Forstamt ein Vegetationsgutachten erstellen, das auch Auskunft über den Zustand des Waldes gibt. Kürzlich fiel der Startschuss für die aktuellen Erhebungen. Noch ist das Ergebnis offen, aber einige Experten haben eine starke Vermutung, wie es ausfallen wird. Bernhard Breitsameter, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Aichach, formuliert es so: "Entweder wir müssen alle neuen Bäume einzäunen, oder es gelingt uns, das Rehwild zu reduzieren."

Für Breitsameter steht fest: In den Wäldern im Wittelsbacher Land sind aktuell zu viele Rehe unterwegs. Diese haben es vor allem auf die Knospen von jungen Tannen und Laubbäumen wie Eiche, Ahorn oder Buche abgesehen. Dadurch wachsen diese Bäume, die für einen zukunftsfähigen Wald gebraucht werden, entweder viel langsamer oder gar nicht mehr. Manchmal werden die Pflanzen auch ganz herausgerissen. Die Fichten dagegen stehen kaum auf dem Speiseplan der Rehe und werden daher kaum verbissen. Das führt dazu, dass gerade jene Bäume überleben, die sehr anfällig sind, was den Borkenkäfer, die Trockenheit und Stürme betrifft.