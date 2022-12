Müssen Schulsanierungen im Landkreis Aichach-Friedberg verschoben werden?

Plus Die gestiegenen Energiepreise und Baukosten lassen die Schulden des Kreises mittelfristig steigen. Einsparpotenzial im Haushalt gäbe es bei den geplanten Schulinvestitionen.

Eigentlich ist die Ausgangslage des Kreishaushaltes gar nicht schlecht. Die Schulden des Landkreises Aichach-Friedberg liegen zum Jahresende mit 6,7 Millionen Euro auf einem absoluten Tiefstand. Wären da nicht die gestiegenen Energiepreise, Mehrkosten beim Personal und Baupreissteigerungen. Die mittelfristigen Finanzplanungen des Kreises gehen von einer Verschuldung von über 67 Millionen Euro bis Ende 2026 aus. Ein Grund sind die geplanten Bauinvestitionen. Auf Wunsch der Kreisräte bereitete die Landkreisverwaltung deshalb potenzielle Einsparmöglichkeiten vor. Ein Vorschlag: Die Generalsanierung und Erweiterung der Wittelsbacher Realschule in Aichach um ein Jahr sowie den Ersatzneubau der Sporthalle des Gymnasiums in Friedberg und die Erweiterung der FOS/BOS um zwei Jahre zu verschieben.