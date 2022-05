Nach Aichach-Friedberg wurden 25.700 teils unbrauchbare Masken geliefert

Plus Die Abgeordnete Christina Haubrich (Grüne) veröffentlicht Lieferzahlen aus dem umstrittenen Sauter-Deal. FFP2-Masken kamen spät, waren teuer und teils unwirksam.

In den Landkreis Aichach-Friedberg sind Anfang 2021 insgesamt 25.700 FFP2-Masken aus dem umstrittenen Deal des CSU-Politikers Alfred Sauter geliefert worden. Das teilte am späten Donnerstagabend die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich mit. Die Merchingerin ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Maximilianeum. Die von der hessischen Textilfirma Lomotex aus China importierten Masken kamen nicht nur viel später als vereinbart. Sie waren zu diesem späteren Zeitpunkt dann auch sehr teuer. Und sie waren nach neuesten Erkenntnissen teils unbrauchbar.