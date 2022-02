Aichach-Friedberg

Nach Corona-Ausbruch in Friedberger Seniorenheim sterben zwei weitere Bewohner

Zwei weitere Menschen sterben im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch im Karl-Sommer-Stift in Friedberg. Die Zahl der Todesfälle in Aichach-Friedberg steigt auf 140.

Plus Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 140. Erneut trifft es das Karl-Sommer-Stift in Friedberg.

Von Marina Wagenpfeil

Zwei weitere Bewohner des Karl-Sommer-Stifts in Friedberg sind nach einem Corona-Ausbruch im Laufe des vergangenen Wochenendes gestorben. Das teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Zuvor waren bereits fünf Bewohnerinnen und Bewohner, die zuvor positiv auf Corona getestet wurden, gestorben. Diese Todesfälle wurden zwar alle am Freitag gemeldet, allerdings liegen sie zum Teil einige Tage zurück. So datiert das Robert-Koch-Institut (RKI) vier der sechs Todesfälle, die Ende vergangener Woche in die Statistik aufgenommen wurden, sogar noch bis in den Januar. Insgesamt steigt die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie damit auf 140. Ebenso wie bei den Todesfällen in der vergangenen Woche ist aber auch im aktuellen Fall unklar, ob die Bewohnerinnen und Bewohner an oder mit Corona gestorben sind.

