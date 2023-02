Nach dem Ende der Ermittlungen in Klinik: "Brauchen den Abschlussbericht"

Plus Nach dem Ende der Ermittlungen zum Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg hält mancher Politiker den Fall für abgeschlossen. Andere fordern Aufklärung durchs Landratsamt.

Die eingestellten Ermittlungen zum Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus zum Jahreswechsel 2020/2021 sorgen bei Angehörigen für Frust. Bei Politikerinnen und Politikern aus dem Landkreis sind unterschiedliche Ansichten zu hören, wie nun weiter zu verfahren ist. Manche halten den "Fall" für abgeschlossen. Andere fordern Aufklärung, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte, und verlangen die Veröffentlichung des Abschlussberichts zu den Ereignissen.