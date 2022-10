Aichach-Friedberg

19:13 Uhr

Nach dem Urteil zum tödlichen Unfall bei Allenberg bleiben Fragen offen

Immer noch werden Blumen an der Unfallstelle bei Allenberg niedergelegt und Kerzen angezündet.

Plus Am Osterwochenende war eine Fußgängerin bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde nun wegen Unfallflucht verurteilt. Der Nebenklage reicht das nicht.

Von Marina Wagenpfeil

Kerzen und Bilder erinnern auch sechs Monate später noch an den tragischen Unfall zwischen Allenberg und Höfarten (Gemeinde Schiltberg) im Landkreis Aichach-Friedberg. Eine 23 Jahre alte Frau aus Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) starb in der Nacht zum Karsamstag beim Zusammenstoß mit einem Auto. Das sorgte in der ganzen Region für Bestürzung und große Anteilnahme - aber auch Wut. Denn der Fahrer floh nach dem Unfall und stellte sich erst Tage später der Polizei gemeinsam mit seinem Bruder, der Beifahrer war. Mit dem Urteil vor dem Amtsgericht Augsburg ist die juristische Aufarbeitung des tragischen Unfalls weitgehend beendet. Alle Fragen ließen sich dabei jedoch nicht beantworten.

