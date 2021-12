Aichach-Friedberg

Nach den Weihnachtsfeiertagen: 63 Corona-Neuinfektionen in Aichach-Friedberg

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt am Montag weiter unter 200. Doch das könnte auch an den geringeren Testzahlen liegen.

Von Marina Wagenpfeil

Nur 28 neue Corona-Fälle sind laut Statistik zwischen dem 24. und 26. Dezember im Landkreis Aichach-Friedberg hinzugekommen. Die Corona-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag auswies, blieb demnach mit 186,6 erneut relativ niedrig, auch wenn sich im Vergleich zum Vortag ein leichter Anstieg zeigte. Dieser könnte sich fortsetzen. Denn wie das RKI warnt, könnten die niedrigen Werte nach den Weihnachtsfeiertagen auch an einer geringeren Test- und Meldeaktivität liegen - und nicht daran, dass die Fallzahlen tatsächlich in diesem Ausmaß sinken. Einen ersten Hinweis darauf, dass das auch auf den Landkreis Aichach-Friedberg zutreffen könnte, zeigte sich am Montag.

