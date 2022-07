Nach zwei Fehlgeburten ist Saskia Atzerodt jetzt Mutter geworden

Reality-Star Saskia Atzerodt, aufgewachsen in Aichach-Friedberg, hat am Sonntag Sohn Elias auf die Welt gebracht. Die Freude ist nach zwei Fehlgeburten riesig.

Playmate und Reality-Star Saskia Atzerodt ist zum ersten Mal Mutter geworden. Am Sonntag um 9.03 Uhr kam Sohn Elias per Kaiserschnitt auf die Welt – fünf Tage früher als ursprünglich geplant. "Heute Morgen um 5 Uhr hat Elias sich dazu entschieden, mich mit ziemlich starken Wehen aus dem Bett zu werfen", schrieb die frisch gebackene Mutter, die im Landkreis Aichach-Friedberg aufgewachsen ist und bis 2020 dort gewohnt hat, noch am Sonntag auf Instagram und veröffentlichte ein Foto von sich mit Klein-Elias.

Im Januar 2022 machte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin ihre Schwangerschaft öffentlich. "Es war ein tolles Gefühl, diesen kleinen Punkt auf dem Ultraschall zu sehen. Trotzdem war die Freude auch mit Angst verbunden", erklärt sie im April gegenüber dieser Redaktion. Denn sie hatte zum Zeitpunkt der Schwangerschaft bereits zwei Fehlgeburten erlitten. Auch damit geht die 30-Jährige, die heute in Bielefeld gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian wohnt, in den sozialen Netzwerken offen um: "Ich finde Fehlgeburten dürfen kein Tabuthema sein", sagt der Reality-Star. Sie wolle anderen Frauen Mut machen, nicht aufzugeben und sich untersuchen zu lassen.

Sie selbst hätte sich mehr Aufklärung zu dem Thema gewünscht. "Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet und habe mich mit dem Thema auch nie auseinandergesetzt", erzählt sie. Als Mutter und auch als Paar reiße eine Fehlgeburt einem den Boden unter den Füßen weg. "Kein Schmerz dieser Welt kann dieses Gefühl beschreiben." Nun aber hat es endlich geklappt: Sohn Elias ist 51 Zentimeter groß, rund 3,4 Kilogramm schwer und gesund. Am Mittwoch sollen Mutter und Sohn aus dem Krankenhaus entlassen werden, teilt die 30-Jährige in einem Instagram-Video mit.

Bereits vor der Geburt sagte das ehemalige Playmate: "Wir können es kaum abwarten, bis er unser Leben auf den Kopf stellt." Vater Sebastian hat Atzerodt bei der Arbeit kennengelernt. "Erst war alles rein beruflich und ja, dann hat es sich langsam entwickelt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt und konnten uns super unterhalten", erzählt die gelernte Steuerfachangestellte, die in diesem Beruf in Bielefeld auch arbeitet. Im Juni noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes haben sie geheiratet. "Ich bin super glücklich, wie sich mein Leben gewandelt hat", so der Reality-Star.

Aktuell konzentriere sie sich voll auf ihre Familie. Eine erneute Teilnahme an einem Reality-TV-Format schließt sie jedoch nicht aus: "Wenn eine Anfrage reinkommt und das Format zu mir passt, würde ich genau darüber nachdenken." Entscheidend wird dabei aber die Vereinbarkeit mit der Familie sein, die für Atzerodt mit der Geburt von Sohn Elias wichtiger geworden ist denn je.

Saskia Atzerodt ist in Kissing aufgewachsen und hat später in Kühbach und Dasing gewohnt, wo ihre Eltern noch heute leben. Ende 2020 ist sie dann nach Bielefeld gezogen. Ihre TV-Karriere begann mit der Teilnahme bei der sechsten Staffel von "Der Bachelor" im Jahr 2016. Im selben Jahr wurde ihre Beziehung mit dem Model Nico Schwanz (44) bekannt. Sie trennten sich im Juli 2017. Atzerodt nahm unter anderem an den Reality-TV-Formaten "Das Sommerhaus der Stars", "Bachelor in Paradise" und "Get the F*ck out of my House" teil.