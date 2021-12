Nachruf: Ehrengauschützenmeister Willi Hanika aus Klingen mit 89 Jahren gestorben

Plus Der ehemalige Stadtrat Willi Hanika führte als Gauschützenmeister im Schützengau Aichach viele Neuerungen ein und engagierte sich auch in seinem Heimatort Klingen.

Ein großer Förderer und Repräsentant des Schützenwesens im Landkreis Aichach-Friedberg ist mit 89 Jahren gestorben. Der Schützengau Aichach trauert um seinen Ehrengauschützenmeister und Ehrenmitglied des Schützenbezirks Oberbayern, Willi Hanika.