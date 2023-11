Aichach-Friedberg

Nachwuchsmangel? Nur wenige Feuerwehren haben eine Kinderfeuerwehr

Plus Geht den Feuerwehren der Nachwuchs aus, ist das ein gesellschaftliches Problem. Doch es ist nicht so leicht, die Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten.

Von Stefanie Brand

Wer aufmerksam die Berichte aus den Jahresversammlungen der Vereine liest, dem könnte es angst und bange werden: Immer schwieriger gestaltet sich die Besetzung wichtiger Ämter, wie etwa im Vorstand, immer mehr Aufwand muss betrieben werden, um gerade junge Leute von den Vorzügen einer Vereinsmitgliedschaft zu überzeugen. Was in Sportvereinen sowie im Bereich von Musik, Kunst und Kultur zu Veränderungen in der Freizeitgestaltung führen wird, könnte mit Blick auf den Nachwuchs bei den freiwilligen Feuerwehren zum Problem für die gesamte Gesellschaft werden. Doch wie kann gegengesteuert werden?

Mit der Kinderfeuerwehr spielerisch an die Aufgaben heranführen

Magnus Hammerl, Kreisjugendwart und Kreisbrandmeister Jugend im Landkreis Aichach-Friedberg, berichtet von einer Idee, die hier und da umgesetzt wird und doch nur schwer zu fassen ist: die Kinderfeuerwehr. Bekannt sind dem Kreisbrandmeister Jugend aktuell vier Kinderfeuerwehren: in Friedberg, Ried und in den Aichacher Ortsteilen Edenried und Klingen. Die freiwilligen Feuerwehren in diesen Ortschaften haben Kindergruppen gemeldet, in denen bereits Sechs- bis Zwölfjährige spielerisch an die Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr herangeführt werden. Dass es noch weitere Kindergruppen gibt, schließt Hammerl nicht aus. Wenn eine Wehr eine Kindergruppe als Vereinsaktivität bestreitet und diese nicht über die gemeindliche kommunale Unfallversicherung meldet, wie dies bei der aktiven Mannschaft der Fall ist, dann ist das im Kreisjugendfeuerwehr-Ausschuss auch nicht bekannt.

