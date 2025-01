Nahverkehr auf Bestellung, „On Demand“, ist Thema in der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses am Montag, 20. Januar. Dabei stellt der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) ein flächendeckendes On-Demand-Konzept für den Landkreis Aichach-Friedberg vor. Beginn ist um 14.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Aichach. (AZ)