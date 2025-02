Neubau Fachakademie: Kreistag entscheidet

Der Kreistag Aichach-Friedberg soll in seiner Sitzung am Montag, 24. Februar, den Durchführungsbeschluss für den Neubau der Fachakademie für Sozialpädagogik, Berufsfachschule für Kinderpflege und Wirtschaftsschule in Aichach fassen. Außerdem geht es unter anderem um den Haushaltsplan 2025. Beginn ist um 14.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Aichach. (AZ)