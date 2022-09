Neue Corona-Impfstoffe sind im Impfzentrum Dasing verfügbar

Ab Dienstag sind Auffrischungsimpfungen mit den beiden angepassten Corona-Impfstoffen von Biontech und Moderna möglich. Wer dabei Priorität hat.

Vor rund zwei Wochen wurden die beiden neuen Booster-Impfstoffe von Biotech und Moderna von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen. Nun werden sie ab Dienstag auch im Impfzentrum des Landkreises Aichach-Friedberg in Dasing verimpft. Das teilt der Landkreis mit. Beide Corona-Impfstoffe sind an die Omikron-Subvariante BA.1 angepasst.

Die Impfstoffe sind ausschließlich für Auffrischungsimpfungen zugelassen und sollen insbesondere an Personen ab 60 Jahren verimpft werden, deren erste Auffrischungsimpfung mindestens drei Monate zurückliegt. Priorität haben außerdem Menschen mit Immunschwäche (Nachweis erforderlich) ab drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung sowie Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen ab sechs Monaten nach der ersten Auffrischungsimpfung.

Weitere angepasste Booster-Impfung steht schon in den Startlöchern

Eine Impfung mit den neuen Impfstoffen ist mit und ohne Termin möglich. "Patientinnen und Patienten können eine Präferenz äußern, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden möchten. Die finale Entscheidung darüber obliegt jedoch den Ärztinnen und Ärzten nach dem Anamnesegespräch", erklärt der Landkreis weiter. Das Impfzentrum in Dasing ist Dienstag bis Donnerstag und am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag wird von 12 bis 19 Uhr geimpft. Sonntag und Montag bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Wie groß die Nachfrage nach den angepassten Booster-Impfstoffen ist, ist unklar. Zwar gehen die Verantwortlichen des Impfzentrums in den kommenden Wochen grundsätzlich von einer steigenden Nachfrage aus, doch es steht bereits ein weiterer an Omikron angepasster Impfstoff von Biontech in den Startlöchern, der auf der Subvariante BA.4/BA.5 basiert. Diese Virusvariante ist derzeit in Deutschland dominierend. Auch Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, äußerte sich zuletzt im Werkausschuss verhalten gegenüber des an die BA.1-Variante angepassten Impfstoffs: "Die Auswahl des Impfstoffs ist im Moment völlig egal." Vom Ergebnis sei es ungefähr gleich, ob man sich mit den bisherigen Booster-Impfungen impfen ließe oder mit dem gegen die BA.1-Variante. (inaw)

