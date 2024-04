Aichach-Friedberg

09.04.2024

Neue Heimat in Aichach: Warum der Kreisjugendring umgezogen ist

KJR-Geschäftsführerin Gottfriede Kruppa (re.), Sabine Grandel, Assistentin der Geschäftsleitung, und Chris Götz, Sozialpädagoge in Ausbildung, richten die neuen Räumlichkeiten im Aichacher Altstadt-Centrum ein.

Plus Der Kreisjugendring (KJR) ist von Friedberg nach Aichach gezogen. Dort hat der KJR deutlich mehr Platz und kann jetzt auch Angebote vor Ort realisieren.

Von Evelin Grauer

Nahezu vervierfacht hat sich seit Kurzem die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings (KJR) Aichach-Friedberg. Die Organisation ist von Friedberg nach Aichach gezogen und hat sich von rund 40 auf etwa 150 Quadratmeter vergrößert. Das bringt für Geschäftsführerin Gottfriede Kruppa und ihr Team einige Vorteile mit sich. Dennoch berichtet die 61-Jährige, dass der KJR mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Friedberg weggegangen sei.

Die dortigen Räumlichkeiten in der Konradinstraße in der Nähe des Wasserturms hatte sich der KJR mit dem Kreisjugendamt geteilt. Dieses brauchte nun aber mehr Platz und deshalb musste sich der KJR eine neue Bleibe suchen. Kruppa wird vor allem die Tür-und-Angel-Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen des Jugendamts vermissen, mit denen es einige Anknüpfungspunkte gab. Zudem muss die Kissingerin nach 15 Jahren in Friedberg jetzt auch etwas weiter zur Arbeit fahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen