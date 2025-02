Neue Leitung für die Intensiv- und Anästhesiepflege der Kliniken an der Paar

Christoph Helleis ist neuer standortübergreifender Leiter der Intensiv- und Anästhesiepflege für die Kliniken an der Paar. Neu sind auch seine beiden Stellvertreter an beiden Häusern: für das Krankenhaus Aichach Manuel Fischer und für das Krankenhaus Friedberg Claudia Tränkner.

„Dieses Konzept mit einer standortübergreifenden Leitung und je einer Stellvertretung pro Standort finde ich sehr gut“, sagt Christoph Helleis. Die standortübergreifende Pflegedirektorin der Kliniken an der Paar, Cornelia Geppert, erklärt: „Die drei waren die besten Bewerber und haben sich vor allem aufgrund ihrer sozialen Kompetenz unter allen Bewerbern durchgesetzt.“ „Dass die drei die Strukturen in den beiden Häusern bereits kennen, ist natürlich ein Vorteil“, sagt Matthias Offinger, Pflegedienstleitung Funktionsbereich.

Christoph Helleis ist Leiter Intensiv- und Anästhesiepflege der Krankenhäuser Aichach und Friedberg

Christoph Helleis (46) ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger mit der Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege und bereits seit zehn Jahren für die Kliniken an der Paar tätig, zuerst arbeitete er für die Intensivstation im Krankenhaus Friedberg, die vergangenen Jahre dann in Aichach. Davor hatte er seine Fachweiterbildung am Klinikum Großhadern gemacht und dort auch mehrere Jahre gearbeitet. „Nach zehn Jahren war es für mich jetzt einfach an der Zeit, eine neue Herausforderung anzugehen, darum habe ich mich auf die Stelle beworben“, berichtet Christoph Helleis.

Bei den Kliniken an der Paar schätzt er vor allem das Miteinander im Team. „In großen Häusern ist es eher nicht so, dass man alle kennt und so ein Miteinander herrscht.“ Dieses Miteinander möchte Christoph Helleis dazu nutzen, die Abläufe auf den Intensivstationen weiter zu entwickeln, um parallel zur Entwicklung in der Pflegewissenschaft die Patientenversorgung stetig zu optimieren.

Familiäre Atmosphäre bei den Kliniken an der Paar

Die familiäre Atmosphäre bei den Kliniken an der Paar schätzt auch Claudia Tränkner (44), die bereits vor drei Jahren vom Uniklinikum Augsburg ins Krankenhaus Friedberg gewechselt ist. „Damals spielte auch die Nähe zu meinem Wohnort in Friedberg eine große Rolle“, sagt sie, und: „Ich will gern Strukturen voranbringen.“ Claudia Tränkner ist zudem Praxisanleiterin für die Auszubildenden.

Auszubildender war einst auch Manuel Fischer (28) bei den Kliniken an der Paar. 2019 schloss er die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft ab und begann kurz darauf die Weiterbildung zum Atmungsexperten. Ende 2024 schloss er die Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege ab. (AZ)