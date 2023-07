Neue Optik beim Optiker, neue Friseure, Schlussstrich im Schuhladen

Plus In der Geschäftswelt im Wittelsbacher Land hat sich wieder einiges getan. Ein Tattoo-Laden hat ein besonderes Angebot, ein Brautmoden-Laden ist umgezogen.

Es gibt wieder Neues aus der Geschäftswelt in Aichach und im Umland: Ein Optik-Geschäft hat innerhalb knapp eines Monats eine Komplettrenovierung geschafft und eine Bankfiliale hat ihr Dienstleistungsangebot reduziert. Ein Brautmoden-Laden ist von Kühbach nach Schrobenhausen umgezogen. In einem Friseurgeschäft ist eine Mitarbeiterin zur Chefin geworden. Auch Nachhaltigkeit ist bei Haarstylisten inzwischen ein Thema. Für die Räume einer früheren Apotheke interessiert sich vor allem die Gastronomie und ein Schuhladen hat erneut geschlossen.

Nachhaltiger Friseur Die frühere Parkett- und Zimmertürenausstellung seiner Schreiner im Inchenhofener Gewerbegebiet hat Bernhard Pulver in einen Friseursalon umgewandelt. Seit rund zwei Jahren ist „Zur Boderin“ im Gewerbepark 4 ein zusätzliches Standbein der Firma. Der über zwei Stockwerke verteilte Salon ist rund 115 Quadratmeter groß, hat sieben Bedien- und drei Waschplätze. Nachhaltigkeit ist dem Ehepaar Pulver und seinen drei Mitarbeiterinnen im Friseursalon wichtig. Mit der Produktlinie Kemon haben sie einen Hersteller gefunden, dessen Pflegeprodukte einen hohen Anteil an Inhaltsstoffen mit natürlichem Ursprung haben.