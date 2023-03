Aichach-Friedberg

Neuer Festwirt für die Volksfeste in Aichach und Pöttmes

Plus Bei den Volksfesten in Aichach und Pöttmes gibt es einen neuen Wirt im Festzelt. Nun steht der Name fest. Der neue Meringer Festwirt wird nächste Woche vorgestellt.

Von Nicole Simüller und Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Bereits in anderthalb Monaten sollen sich beim Meringer Volksfest die Karussells drehen. Pöttmes und Aichach sind später an der Reihe. Der Festwirt für die beiden letztgenannten Veranstaltungen steht bereits fest und es spricht vieles dafür, dass dieser auch die Gäste in Mering bewirten wird. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Montag aber noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

