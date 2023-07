Neuer Präsident beim Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach

Beim Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach gibt es einen turnusgemäßen Wechsel an der Spitze. Auf den Sulzbacher Josef Königbauer folgt Dr. Uli Hartmann.

Das neue Jahr beginnt im Januar, das rotarische Jahr aber im Juli: Weltweit wechselt in den Rotary Clubs (RC) dann die Präsidentschaft, so auch beim RC Schrobenhausen-Aichach: Der Sulzbacher Josef Königbauer übergab das Amt an den Schrobenhausener Zahnarzt Dr. Uli Hartmann. So wie dieser Akt gute Tradition ist, sind es auch der Rückblick des scheidenden und der Ausblick des neuen Präsidenten auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des Clubs.

Königbauer und sein Vorstandsteam konnten alles so umsetzen wie geplant. Darauf wies er explizit hin, denn nach zwei Corona-Jahren mit vielen Einschränkungen und notwendigen Änderungen war ein „normales“ Jahr tatsächlich etwas Besonderes. So gab es neben traditionellen Aktivitäten wie dem Treffen mit dem Partnerclub aus Dielsdorf bei Zürich sowie den wöchentlichen Meetings mit Vorträgen und Informationsbesuchen auch wieder die Berufsinformationstage in Aichach und Schrobenhausen sowie das Filmfestival.

Ukraine-Hilfe durch Rotarier muss wohl umstrukturiert werden

Die Benefizveranstaltung wird in diesem Jahr zum neunten Mal stattfinden und fiel auch während der Corona-Jahre nie aus. Die Einnahmen aus dem Festival und die Spenden sind eine wichtige Quelle für die diversen sozialen und kulturellen Projekte des Clubs in der Region, aber auch im Ausland. Im vergangenen rotarischen Jahr seien 25.000 Euro ausgeschüttet worden, berichtete Königbauer. Aber auch eine Reihe von Kulturveranstaltungen, zum Beispiel vom Club organisierte Konzerte, waren Teil des Jahresprogramms.

Zu den wichtigsten Hilfsprojekten seit Beginn des russischen Angriffskriegs gehört die Ukraine-Hilfe. Sie wird Königbauer zufolge mit großem Einsatz von Clubmitgliedern und ihren Partnern gestemmt -allerdings, darauf wies der scheidende Präsident ebenfalls hin, mit enormem Arbeitseinsatz. Das bisherige Konzept der Hilfe komme daher wohl an seine Grenzen, deshalb müsse man die bisher Aktiven entlasten oder andere Umsetzungsformen finden.

Vorbereitungen für Filmfestival Aichach im Oktober laufen bereits

Der neue Präsident Uli Hartmann ist zwar offiziell erst ab 1. Juli im Amt, die Vorbereitungen dafür liefen aber wie bei allen seinen Vorgängern schon seit Monaten. So gab es alleine fürs Filmfestival viele Treffen. Das findet von 16. bis 21. Oktober im Aichacher Cineplex-Kino statt. Schon davor stehen die beiden Berufsfindungstage in Schrobenhausen (30. September) und Aichach (14. Oktober) an.

Auch clubinterne Standards wie der Familienausflug oder das Treffen mit den Schweizer Freunden finden wieder statt. Unterstützen will Hartmann mit dem Club in seinem Präsidentenjahr unter anderem ein Zentrum, das schwer erkrankten und schwerbehinderten Kindern hilft, die Litauenhilfen Schrobenhausen sowie weitere kleinere soziale und kulturelle Projekte. Details wird er den Clubmitgliedern demnächst berichten.

Wie sein Vorgänger hob Hartmann mehrfach hervor, dass die vielfältigen Aktivitäten und das gesamte Clubleben nicht ohne die große Unterstützung der jeweiligen Vorstandsteams, aber auch aller Mitglieder mit ihren Partnern und Familien möglich wäre. Josef Königbauer bedankte sich dafür im Rückblick auf sein Präsidentenjahr, Uli Hartmann im Vorgriff auf das gerade begonnene. (AZ)