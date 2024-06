Neues zu gesperrten Straßen und geöffneten Wertstoffhöfen

Nach dem schweren Hochwasser sind in Aichach-Friedberg nach wie vor zahlreiche Straßen gesperrt. Neues gibt es auch zur Abgabe von Sandsäcken und offenen Wertstoffhöfen.

Das Hochwasser und seine Folgen haben den Landkreis Aichach-Friedberg nach wie vor im Griff. Weiterhin sind mehrere Straßen im Wttelsbacher Land gesperrt. Einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge zählen dazu mit Stand vom Mittwochnachmittag:

Aichach

Maxstraße zwischen Ecknach und Unterschneitbach

und Unterschneitbach Zwischen Tränkmühle und Sulzbach

Zwischen Walchshofen und Unterwittelsbach

Friedberg

Afrastraße zwischen Bressuire-Ring und Röntgenstraße

Luitpoldstraße

Kissing

Badangerstraße

Kühbach

Lesen Sie dazu auch

Zwischen Paar und Haslangkreit

Zwischen Unterbernbach und Stockensau

und Stockensau AIC 7 zwischen Kühbach-Paar und Radersdorf

Mering

Tunnelstraße zwischen Unterführung Friedenaustraße und Kanalstraße

Rehling

Sägmühl: Der „Strudelweg“ ist beschädigt und gesperrt.

Aichacher Bauhof holt am Freitagvormittag nicht mehr benötigte Sandsäcke

Der Aichacher Bauhof holt einer Mitteilung zufolge am Freitagvormittag Sandsäcke, die nicht mehr benötigt werden, in den betroffenen Gebieten ab. Wer seine Sandsäcke abgeben will, wird gebeten, diese am Freitag um 7 Uhr an folgenden Stellen bereitzulegen:

Aichach An der Bahnhofstraße können die Sandsäcke am Gehweg gestapelt werden. Ein weiterer Sammelpunkt befindet sich am Oberbernbacher Weg bei Mayer & Söhne.

An der können die am Gehweg gestapelt werden. Ein weiterer Sammelpunkt befindet sich am Oberbernbacher Weg bei Mayer & Söhne. Ecknach Am Maibaum

Am Maibaum Klingen Bei der Kirche



Sollten an anderen Stellen im Stadtgebiet noch Sandsäcke abgeholt werden müssen, bittet die Stadtverwaltung, sich beim Bauhof unter Telefon 08251/82042 zu melden.

Diese Wertstoffsammelstellen haben am Donnerstag geöffnet

In vielen Ortschaften gehen die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Hochwasser weiter. Diese Wertstoffsammelstellen haben einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge am Donnerstag, 6. Juni, geöffnet:

Affing 17 bis 19 Uhr

17 bis 19 Uhr Aichach 14 bis 17 Uhr

14 bis 17 Uhr Reterra Aichach-Ecknach 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr

8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr AVA Augsburg 8 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr

8 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr Friedberg 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr Inchenhofen Bauhof Nur mit Voranmeldung unter Telefon 0171/4818539

Kissing 13 Uhr bis 19 Uhr, Fa. Häfele (Auenstr. 12)

13 Uhr bis 19 Uhr, Fa. Häfele (Auenstr. 12) Kühbach-Radersdorf Kontakt über Markt Kühbach

Mering 14 Uhr bis 18 Uhr, Volksfestplatz

Die Containerlösungen für Friedberg (Rinnenthal, Gerberwiese, Bauhof, Harthausen, Bachern, Stätzling, Derching, Ottmaring) laufen dem Landratsamt zufolge über die Stadt Friedberg, für Aichach-Ecknach über die Stadt Aichach. Informationen rund um das Thema „Entsorgung“ gibt es auch in der kostenlosen Abfall-App des Landkreises und auf der Internetseite der Kommunalen Abfallwirtschaft.