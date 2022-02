Niedrige Unfallzahlen 2021 in Aichach-Friedberg sind wenig aussagekräftig

Plus Die Polizei meldet für das Jahr 2021 vergleichsweise niedrige Unfallzahlen für den Landkreis Aichach-Friedberg. Das ist erfreulich, aber wenig aussagekräftig.

Die Zahl der Unfälle im Landkreis Aichach-Friedberg blieb auf niedrigem Niveau, die der Verletzten erreichte sogar ein Zehn-Jahres-Tief. Vor allem vulnerable Gruppen mit besonders wenig oder gar keiner Knautschzone - Radler, Fußgängerinnen oder Fahrer motorisierter Zweiräder - verunglückten der Polizei zufolge 2021 seltener als in den Vorjahren. Das ist erfreulich. Dennoch vermitteln die reinen Zahlen einen trügerischen Eindruck.