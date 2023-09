Nitrat: Landwirte in Aichach-Friedberg sollen weitere Zusatzmessstellen melden

Plus Die Messstellen für die Ausweisung sogenannter "roter Gebiete" sorgen weiter für massive Kritik bei den Bauern im Landkreis Aichach-Friedberg.

Eigentlich sollte es für den Grundwasserkörper, über dem sich der Landkreis Aichach-Friedberg befindet, insgesamt 22 Messstellen für Nitrat geben. Das sehen die rechtlichen Vorgaben vor. Stattdessen waren es bei der letzten Ausweisung Ende 2022 nur elf, davon fünf im Landkreis Aichach-Friedberg. Bis Ende 2024 sollen laut dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 18 weitere Messstellen im Grundwasserkörper dazukommen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind auch die Landwirtinnen und Landwirte gefordert. Sie wurden laut dem Kreisverband Aichach-Friedberg des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) nun erneut dazu aufgefordert, sogenannte Zusatzmessstellen zu melden.

Die Region, die zum Grundwasserkörper GWK50 - genannt Vorlandmolasse Aichach - gehört, hat seit Langem mit hohen Nitratwerten im Grundwasser zu kämpfen und ist teilweise als rotes Gebiet ausgewiesen: etwa in einem Abschnitt südwestlich von Pöttmes bis zum Lech oder rund um Dasing sowie ganz im Süden des Kreises. Die Auswirkungen für die landwirtschaftlichen Betriebe sind hart: Neun Monate dürfen sie überhaupt nicht düngen und nur 20 Prozent weniger Düngemittel ausbringen als normalerweise erlaubt. Das sorgt insbesondere für Betriebe mit Tierhaltung für große Herausforderungen. Die Ausweisung an sich ist im Kreis alles andere als unumstritten.