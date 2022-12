Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Nitratbelastung: Seit Ende November gelten neue Gebietsausweisungen

Plus Die EU hatte das bisherige Ausweisungsverfahren zurückgewiesen. Das neue Verfahren bringt einige Änderungen mit sich. So haben sich die Werte an den Messstellen verändert.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Seit dem 30. November werden die mit Nitrat belasteten Gebiete deutschlandweit anders ausgewiesen als zuvor. Ab sofort gelten ausschließlich die Messwerte, die im Grundwasser festgestellt wurden. Liegen diese über einem bestimmten Wert, wird ein definiertes Gebiet rund um die Messstelle als belastet deklariert. Bei den zuletzt erfolgten Messungen wird der Zustand des Grundwasserkörpers, in dem sich der Landkreis Aichach-Friedberg und Teile der Landkreise Augsburg, Dachau, Donau-Ries, Fürstenfeldbruck, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm befinden, vom Bayerischen Landesamt für Umwelt erneut als schlecht eingestuft. Die Nitratbelastung an den Messstellen ist sogar gestiegen.

