Kaum Fasching in Aichach-Friedberg: Zwischen Verständnis und Enttäuschung

Ukraine-Krieg und Corona: Ausschweifende Faschingsfeiern sind da nicht drin. So reagieren die Faschingsvereine im Landkreis auf die zweite ausgefallene Saison.

Angesichts des aktuellen Kriegs in der Ukraine dürfte im Landkreis Aichach-Friedberg ohnehin keine große Faschingsstimmung aufkommen. Doch bereits zuvor war klar: Einen normalen Fasching wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Wieder macht Corona den Närrinnen und Narren einen Strich durch die Feierei. Die Aktiven in den Faschingsgesellschaften hatten monatelang für ihre Auftritte trainiert, Kostüme waren zum Teil schon gekauft. Viel Verständnis für die aktuelle Situation ist da - aber auch Enttäuschung.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia etwa hatte am Samstag auf dem Aichacher Stadtplatz einen Auftritt mit Gastgarden geplant. Aufgrund steigender Corona-Zahlen hatte das Landratsamt zur Vorgabe gemacht, einen blickdichten Bauzaun aufzustellen, um größere Menschenansammlungen fernzuhalten. Daher habe die Faschingsgesellschaft die Veranstaltung abgesagt, sagt der Präsident der Paartalia, Peter Niesel.

Paartalia: Garden trainierten bis in den Januar hinein

Neben Auftritten vor der Elisabethschule und der Ludwig-Steub-Grundschule drehte die Paartalia am Freitag eine Runde über den Stadtplatz. Am Samstag trat die Kindergarde beim Kindergottesdienst in der Stadtpfarrkirche auf. "Für viele Kinder, die vorletztes Jahr angefangen haben, ist das der erste Auftritt", sagte Niesel zuvor in der vergangenen Woche.

Im November hatte die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia noch ihren Inthronisationsball im Aichacher Pfarrzentrum gefeiert und auf eine halbwegs normale Faschingssaison gehofft. Foto: Chris Höchtl (Archivbild)

Ursprünglich war die Paartalia von einer normalen Faschingssaison ausgegangen. Sie hatte im Juli wieder mit dem Training begonnen. Niesel zufolge wurden für diese Saison keine Kostüme geschneidert. Doch man habe welche gekauft und angepasst, um die Kosten geringer zu halten. Niesel: "Als sich im Herbst herausstellte, dass Auftritte eher unwahrscheinlich werden, war die Motivation im Keller."

Damit zumindest ein bisschen Faschingsstimmung aufkam, filmten die Vereinsmitglieder hin und wieder während des Trainings. "Das war dann schon ein wenig wie ein Auftritt. Nur: Ohne Publikum ist das natürlich mau." Die Garden hatten bis in den Januar hinein trainiert. Und gehofft. Zumindest im Internet konnten die Faschingsfans einen Auftritt erleben: Am Samstagnachmittag bot die Paartalia dort eine Liveübertragung auf Facebook und Instagram. Auch wenn die Faschingsgesellschaft nicht ausschließt, manche Auftritte im Frühjahr nachzuholen, möchte sie sich eher auf die nächste Saison konzentrieren: Dann feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen.

Schmiechen trainiert schon für die nächste Saison

Lisa Huber, die Vorsitzende des Faschingskomitees in Schmiechen, sagt, für ihren Verein fänden in dieser Saison keine Faschingsveranstaltungen mehr statt. Zwar sei immer wieder zur Sprache gekommen, vereinsintern kleine Treffen zu organisieren. Doch dann habe man diese Idee wieder verworfen. "Wir nutzen die Zeit jetzt, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten", so Huber.

Auch im vergangenen Jahr war der Faschingsumzug in Schmiechen (hier ein Archivbild) ausgefallen. Stattdessen organisierte das Schmiechener Faschingskomitee einen "Fasching aus der Tüte". Foto: Peter Stöbich (Archivbild)

Im vergangenen Jahr hatte statt des abgesagten Sonntagsumzugs "Fasching aus der Tüte" stattgefunden: Wer wollte, konnte sich auf dem Parkplatz der Schmiechachhalle eine Überraschungstüte mit Luftballons, Konfetti und Süßigkeiten abholen. "Aber dieses Jahr noch mal das Gleiche machen? Das wollten wir nicht", sagt Huber. Wahrscheinlich könnten nur Menschen, die in einem Faschingsverein aktiv seien, verstehen, wie traurig es sei, dass nun schon die zweite Saison in Folge ausfalle.

Präsident von Zell ohne See: "Alle sind bedrückt"

Auch die Faschingsgesellschaft Zell ohne See aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell hat keine alternativen Faschingsveranstaltungen organisiert. Der Aufwand wäre einfach zu groß gewesen. Präsident Norbert Bachmann sagte in der vergangenen Woche, einige Mitglieder wollten am Sonntag eine kleine Runde durch den Ort drehen, um Süßigkeiten zu verteilen.

Die Vorstellung des Zeller Prinzenpaares, Prinzessin Melanie II. (vorne, Zweite von links) und Prinz Lukas I. (vorne, Zweiter von rechts), fand im November aufgrund der Corona-Pandemie als Open-Air-Veranstaltung auf dem Vereinsgelände statt. Foto: Patrick Stief

2021 habe der Verein damit gerechnet, dass in dieser Saison alles besser laufe. Demensprechend enttäuscht seien die Mitglieder. "Alle sind bedrückt und haben es bis heuer noch nicht richtig wahrhaben können, dass wieder nichts stattfindet." Als der Verein die Saison Mitte November absagte, sei auch das Training für die Garden größtenteils eingestellt worden. Nur die Kinder und Teenager trainierten weiter.

Norbert Bachmann: "Fasching gehört in den Winter"

"Wir haben die Vorbereitungen für die neue Saison bewusst auf die lange Bank geschoben, um größeren finanziellen Schaden zu vermeiden", teilt Bachmann mit. So seien in diesem Jahr keine Kostüme geschneidert worden. Die abgesagten Faschingsveranstaltungen in den Sommer zu verlegen, sei für Zell ohne See keine Option. Bachmann sagt: "Fasching gehört in den Winter und dort lassen wir ihn auch."

Auch in diesem Jahr werden die Garden des FKM Lach Moro nicht beim Faschingsumzug in Mering mitlaufen. Er wurde abgesagt. Foto: Heike Scherer (Archivbild)





Das Meringer Faschingskomitee Lach Moro (FKM) hatte Ende des vergangenen Jahres sowohl den Faschingsumzug als auch die Gardeauftritte für 2022 abgesagt. FKM-Präsident Benjamin Gottwald teilte damals mit, die Gesundheit gehe vor. Den Meringern war als Veranstalter des größten Faschingsumzugs im südlichen Landkreis wichtig, frühzeitig eine Entscheidung zu treffen.

Steckerlfisch-Grillen in Mering am Aschermittwoch

Seit Mai hatten die Gardetänzerinnen geprobt und ein komplett neues Programm einstudiert. Wieder folgte die Absage. Dennoch trainierten sie bis Ende Januar, um in Bewegung zu bleiben. An die Bestellung der kostspieligen Kostüme hatte sich der Verein laut Gottwald gar nicht erst herangewagt. Die Ungewissheit, ob überhaupt Auftritte stattfinden können, sei zu groß gewesen.

Am Dienstag wird der Meringer Präsident einigen Mitgliedern einen Orden verleihen. Das geplante Steckerlfisch-Grillen am Aschermittwoch soll ebenfalls stattfinden. Die Närrinnen und Narren in Mering und im restlichen Landkreis hoffen nun, dass sie 2023 ihr geplantes Programm nach langer Zeit wieder einem großen Publikum präsentieren können.