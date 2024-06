Nur Notbetreuung an Schulen im Landkreis am Montag

Seniorenheim Haus an der Paar vorsorglich evakuiert Das Seniorenheim Haus an der Paar in Aichach musste in der Nacht zum Sonntag evakuiert werden. 85 Bewohnerinnen und Bewohner wurden entweder bei Angehörigen untergebracht oder in andere Einrichtungen im Raum Augsburg verlegt. Die Evakuierung des Heims begann gegen 19 Uhr und war gegen Mitternacht beendet, berichtete Daniel Stöckl, stellvertretender Katastrophenschutzbeauftragter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis. Rund 20 Einsatzkräfte halfen bei der Evakuierung des Hauses an der Paar. Die Umverlegung der Bewohner geschah vorsorglich. Der Sicherungskasten befindet sich im Erdgeschoss. Wäre er aufgrund einer etwaigen Überschwemmung ausgefallen, wäre schlagartig das ganze Heim lahmgelegt gewesen.