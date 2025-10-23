Die Gemeinde Obergriesbach und die Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg setzen ihre Reihe zum Thema Demokratie fort. Die nächste Veranstaltung am Dienstag, 4. November, steht unter dem Titel „Mehr Streit wagen! Wie wir die demokratische Streitkultur stärken können“. Als Referent kommt Christian Boeser von der Universität Augsburg nach Obergriesbach.

Beim Thema Streitkultur handelt es sich nach Angaben der Veranstalter um ein gravierendes, gesellschaftliches Problem der heutigen Zeit: die enorme Schwierigkeit beim Meinungsaustausch und die Angst vor einem Shitstorm in sozialen Medien. Streitvermeidung sei aber ebenso falsch wie ein feindseliger Streit. Beides mache unglücklich, verhindere Kreativität, zerstöre Beziehungen und schwäche den Zusammenhalt. Weiter heißt es: „Damit wir ohne Feindseligkeit streiten können, brauchen wir Menschen, die mehr Streit wagen. Menschen, die Streit als Ausdruck von Wertschätzung verstehen. Und genau das ist es, was die Demokratie aktuell dringend benötigt: Menschen, die sowohl die Tendenz zur Streitvermeidung, als auch feindseligen Streit überwinden. Und damit den Begriff ,Streit‘ vom ausschließlich negativen Image befreit.“

Die Veranstaltung wird vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Gemeinschaftshaus Obergriesbach. (AZ)