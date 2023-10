Obsthof, Ranch, Museum: Hier können Sie den Geburtstag Ihrer Kinder feiern

Von Alice Lauria - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Was tun am nächsten Kindergeburtstag? Wir haben einige Ideen im Landkreis Aichach-Friedberg und der näheren Umgebung gesammelt.

Wer Kinder hat, kennt es, das sich jährlich wiederholende Dilemma des nächsten Kindergeburtstags. Wo wird gefeiert? Wie viele Kinder dürfen eingeladen werden? Was wird den kleinen Gästen geboten und angeboten? Nicht jeder hat den Platz, im heimischen Garten feiern zu können, manch einer, der den Platz hätte, möchte vielleicht einfach nicht, dass der gepflegte Rasen von einer Horde wild feiernder Kinder malträtiert wird. Für all diejenigen, die eine spannende Location außerhalb des eigenen Zuhauses suchen, haben wir einige Ziele aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und der näheren Umgebung zusammengestellt.

Erlebnisbauernhöfe sind beliebte Ausflugsziele für Geburtstagsfeiern der Kleinsten. Die Kühe "Beim Hibsch" in Hollenbach bekommen hier gewissenhaft ihr Essen gebracht. Foto: Alice Lauria

Feiern mit "Wild West Spirit" auf einem Erlebnisbauernhof

Als Beispiel für einen Erlebnisbauernhof mit "Wild West Spirit" gibt es in Aichach die "Longhornranch" – ein Hof, auf dem man ganz naturverbunden zwischen Rindern und Pferden, im Wald und auf dem Traktor, beim Tiere füttern, im Indianerzelt und mit Grillwürsten und hausgemachtem Apfelsaft aufregende Stunden verbringen kann. Ein Geburtstag mit sieben Kindern kostet hier pauschal 180 Euro inklusive Verpflegung. Jedes weitere Kind kostet 15 Euro extra. Weitere Höfe im Landkreis, auf denen ebenfalls individuelle Feiern gebucht werden können, sind etwa der Erlebnisbauernhof Sedlmair in Schmiechen, der Erlebnisbauernhof "Beim Hibsch" in Hollenbach oder der Sieber Hof in Inchenhofens Ortsteil Sainbach. Teilweise lohnt es sich, rechtzeitig zu buchen, da die Höfe häufig ausgebucht sind.

