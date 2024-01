Öko-Modellregion Paartal: Es gibt wieder Zuschüsse

In diesem Jahr stehen insgesamt 50.000 Euro für die Öko-Modellregion zur Verfügung. Es werden Kleinprojekte gefördert. Bewerbungen sind jetzt möglich.

Auch im neuen Jahr verfügt die Öko-Modellregion Paartal über einen Fördertopf für Akteure der Bio-Branche im Projektgebiet. Gefördert werden können Kleinprojekte aller Akteure aus der Bio-Branche wie Landwirte, Erzeuger, weiterverarbeitende Betriebe oder Verkaufsstellen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Kleinprojekte, die zur Erreichung der Ziele der Öko-Modellregion Paartal beitragen, können in den Genuss einer Förderung kommen. Dafür stehen laut Mittelung 50.000 Euro zur Verfügung. Im vergangenen Jahr konnten elf Projekte auf diese Weise umgesetzt werden. Sie sind völlig unterschiedlicher Natur.

Diese Projekte wurden 2023 gefördert

So konnte sich der Biohof Lidl in Baierberg ( Mering) ein Vakuumiergerät für Bio-Weiderindfleisch der eigenen Biorinder zulegen. Das Unternehmen Bio Streuobst der Familie Naßl in Edenried ( Aichach) stellt auch Trockenfrüchte her. Dank der Förderung war es ihr möglich, Arbeitsmaterialien zu kaufen, um Apfel- und Birnenchips und Dörrzwetschgen sowie Apfel-Cidre herzustellen. Die Bioland-Imkerei Honiglandschaften aus Affing konnte unter anderem ihre Produktion von Honigessig durch die Anschaffung eines Essigreaktors erweitern. Der Biohof Blumenthal (Aichach) hat die Produktpalette der Käserei um Ziegenweichkäse erweitern können, weil er entsprechendes Arbeitsmaterial kaufen konnte.

Bio Streuobst ist das Geschäft von Familie Naßl aus Edenried. Sie konnte in die Herstellung von Trockenfrüchten investieren - dank Förderung durch die Öko-Modellregion Paartal. Foto: Florian Naßl

Weitere Projekte: Die Tofurei Tran, die aus Kissing stammt, erhielt Zuschüsse für Maschinen zur Tofuherstellung, um die Produktionsrate zu steigern. Die Bäckerei Seitz in Schrobenhausen gibt Einblicke über Videos und im Internet über seine Produktionsweise, um Menschen zu überzeugen. Der Blumenthaler Wandelverein hat auf einem Wandelpfad Schautafeln und Spielstationen rund um den Ökolandbau installiert. Auch der Biolandhof Schmid aus Walchshofen (Aichach) erhielt eine Förderung. Er nutzte sie unter anderem für Vorbereitungen und Instandsetzungsmaßnahmen für einen Selbstbedienungshofladen.

So funktioniert die Förderung über die Öko-Modellregion Paartal

Alle, die passende Ideen haben, ruft die Öko-Modellregion Paartal unter Vorbehalt der Bewilligung durch die zuständige Behörde dazu auf, Förderanfragen einzureichen.

Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte , die noch nicht gestartet worden sind.

Gefördert werden nur , die noch nicht gestartet worden sind. Förderhöhe: Möglich sind Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben zwischen 1000 und 20.000 Euro netto liegen. Gefördert werden bis zu 50 Prozent der Nettoausgaben.

Möglich sind Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben zwischen 1000 und 20.000 Euro netto liegen. Gefördert werden bis zu 50 Prozent der Nettoausgaben. Fördergegenstand: Förderfähig sind etwa Kleinprojekte zur Stärkung der regionalen Bio-Land- und Ernährungswirtschaft, zur Verbesserung der regionalen Versorgung mit Bio-Lebensmitteln, zur Stärkung des Absatzes von regionalen Bio-Produkten und zur Bewusstseinsbildung für regionale Bio-Wertschöpfungsketten.

Förderfähig sind etwa zur Stärkung der regionalen Bio-Land- und Ernährungswirtschaft, zur Verbesserung der regionalen Versorgung mit Bio-Lebensmitteln, zur Stärkung des Absatzes von regionalen Bio-Produkten und zur Bewusstseinsbildung für regionale Bio-Wertschöpfungsketten. Auswahlkriterien: Wichtig ist unter anderem, dass das Projekt die Entwicklungsziele der Öko-Modellregion berührt, in der Region wirkt oder Vorteile von Ökolandbau und Bio-Lebensmitteln für Boden, Wasser, Landschaft, Biodiversität und Klima vor der eigenen Haustür aufzeigt.

Wichtig ist unter anderem, dass das Projekt die Entwicklungsziele der Öko-Modellregion berührt, in der Region wirkt oder Vorteile von Ökolandbau und Bio-Lebensmitteln für Boden, Wasser, Landschaft, Biodiversität und Klima vor der eigenen Haustür aufzeigt. Termine: Abgabe der Förderanfragen spätestens 9. Februar; Abschluss und Abrechnung des Projekts spätestens 20. September; Vorlage des Durchführungsnachweises spätestens 1. Oktober.

Informationen bei Marianne Deffner, 08251/ 8650512, marianne.deffner@wittelsbacherland-verein.de und Regina Roland, 08251/8650515, regina.roland@wittelsbacherland-verein.de. (AZ)