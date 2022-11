ÖPNV: Kreis Aichach-Friedberg rechnet mit Defizit von über zehn Millionen Euro

Plus Nächstes Jahr muss Aichach-Friedberg noch 5,5 Millionen Euro für den Nahverkehr ausgeben. Dann geht der Zuschuss für den Verkehrsverbund aber steil nach oben.

Ein dichtes und möglichst flächendeckendes ÖPNV-Angebot gibt es im ländlichen Raum nur mit Zuschüssen aus kommunalen Kassen. Im Haushalt des Landkreises Aichach-Friedberg ist der Defizitausgleich für den Augsburger Verkehrsverbund (AVV) seit Jahrzehnten ein Fixpunkt – der nahezu kontinuierlich nach oben geht. Im nächsten Jahr muss das Wittelsbacher Land rund 5,5 Millionen Euro für den öffentlichen Personennahverkehr mit Bus und Bahn übernehmen. Das ist viel Geld, aber weniger als in den Jahren zuvor. Für 2022 wird mit 8,5 Millionen kalkuliert, für 2021 waren es 8,9 Millionen. Im Kreisentwicklungsausschuss des Kreistags herrschte aber keine Begeisterung, denn das dicke Ende droht ab 2024.