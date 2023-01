Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Online-Terminvergabe reduziert Wartezeiten bei der Führerscheinstelle

Plus Seit Januar können Bürgerinnen und Bürger beim Landratsamt in der Führerscheinstelle online einen Termin vereinbaren. Mehr Angebote sind geplant.

Von Marina Wagenpfeil

Wer bislang am Landratsamt Aichach-Friedberg seinen Führerschein abholen, verlängern oder sich einen internationalen Führerschein machen lassen wollte, musste zuvor eines: warten. Seit Mitte Dezember ist die Situation nun deutlich besser. Wer möchte, kann vorab online über die Internetseite des Landratsamtes einen Termin vereinbaren, an dem er ganz ohne Wartezeiten seine Angelegenheiten erledigen kann. Davon profitieren letztlich auch diejenigen, die ohne Termin zum Landratsamt kommen. Das Angebot soll in Zukunft auch auf andere Bereiche in der Kreisbehörde mit Publikumsverkehr ausgeweitet werden.

