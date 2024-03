Aichach-Friedberg

vor 58 Min.

Welche Filme ein Oscar-Gewinner und ein Kinobetreiber favorisieren

Plus Filmbranchen-Kenner Thomas Ganshorn aus Friedberg hat selbst schon einen Oscar gewonnen. Kinobetreiber Alexander Rusch aus Aichach hofft auf einen Außenseiter.

Von Evelin Grauer

Wenn in der Nacht auf Montag in Los Angeles die Oscars verliehen werden, wird auch Thomas Ganshorn vor dem Fernseher sitzen. Der gebürtige Friedberger hat 2007 selbst einen Technik-Oscar gewonnen und fiebert jetzt mit zwei Filmproduktionen mit, an denen seine Firma beteiligt ist und damit auch Software-Programme von ihm. Der Aichacher Kinobetreiber Alexander Rusch hat ebenfalls einen persönlichen Favoriten bei der Vergabe der wohl begehrtesten Filmpreise der Welt. Der 41-Jährige hofft auf einen Außenseitersieg.

Thomas Ganshorn ist erst vor wenigen Tagen aus den USA zurückgekehrt. Auch er durfte dort erneut einen bedeutenden Preis entgegennehmen. Zusammen mit drei Kollegen wurde er von der VES, der Visual Effects Society, ausgezeichnet, die besondere visuelle Effekte im Film prämiert. Die VES ist laut Ganshorn so etwas wie das Gegenstück zur "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" (Ampas), die den Oscar verleiht. In der Branche der visuellen Effekte ist der VES-Preis der bedeutendste.

