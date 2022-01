Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Pandemie: Hygiene-Expertin des Gesundheitsamts gibt entnervt Job auf

Plus Eine langjährige Mitarbeiterin des Gesundheitsamts Aichach wirft mitten in der Pandemie ihren Job hin. Sie erzählt von frustrierten Bürgern und unsinnigen Anordnungen.

Von Nicole Simüller

Fast neun Jahre arbeitete Carola Schüssler als Hygienefachkraft am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg. Dort war sie unter anderem auf die Bearbeitung zahlreicher Corona-Ausbrüche spezialisiert, darunter der am Friedberger Krankenhaus. Die 31-Jährige, die seit November im Krankenstand ist, sagt: Im Lauf der Pandemie sei die Arbeit am Gesundheitsamt immer schwieriger geworden. Aufgrund steigender Infektionszahlen, aber auch wegen personeller Probleme und Widrigkeiten im System. Schüssler berichtet von "unsinnigen Anordnungen", zunehmenden Einmischungen von außen und warum sie nach neun Jahren am Gesundheitsamt ihren Beamtenstatus aufgibt. Außerdem blickt sie auf den Wirbel um die Abordnung des früheren - von ihr geschätzten, aber in der Öffentlichkeit umstrittenen - Amtsleiters Dr. Friedrich Pürner zurück.

