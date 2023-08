Pegel der Paar in Aichach sinkt wieder

Die Hochwasserwarnung des Wasserwirtschaftsamtes läuft am Mittwochabend aus. In Aichach liegt der Pegel der Paar schon wieder unter Meldestufe 2.

An der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt der Wasserstand wieder. Die stellenweisen Ausuferungen, die die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage mit sich gebracht haben, sind derzeit rückläufig, meldet das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth am Mittwochmorgen. Die Hochwasserwarnung des WWA läuft am Mittwochabend um 18 Uhr aus.

Der Pegel am Blauen Steg in Aichach hat am Dienstagabend zwischen 21.15 und 23.30 Uhr mit 162 Zentimetern über dem Pegelnullpunkt den höchsten Stand erreicht. Seitdem sinkt er. Seit 7 Uhr früh liegt er wieder unter Meldestufe 2. Um 11 Uhr lag der Wert bei 149 Zentimetern. Flussaufwärts in Mering und Dasing liegen die Pegelstände schon wieder unter Meldestufe 1.



Flussabwärts stagniert der Pegel der Paar ab Mühlried laut WWA bei Meldestufe 2. (bac)