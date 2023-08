Pegel der Paar steigt – Experten sehen dennoch keinen Grund zur Sorge

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gibt am Dienstag eine Hochwasserwarnung für die Paar in Aichach-Friedberg heraus. Dennoch bewertet es die Lage als nicht gefährlich.

Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth hat am Dienstag um kurz nach 10 Uhr eine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen herausgegeben. Sie gilt bis Mittwochabend um 18 Uhr.

Dem WWA zufolge hat sich aufgrund der anhaltenden Niederschläge folgende Hochwasserlage eingestellt: In Aichach hat der Pegel an der Paar die Meldestufe 1 erreicht und steht dem Hochwassernachrichtendienst zufolge kurz vor Meldestufe 2. Am Pegel in Dasing stand das Wasser um 10.30 Uhr hauchdünn unter Meldestufe 1, in Mering noch deutlich darunter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

WWA rechnet nicht mit Verschärfung der Hochwasserlage

Bereits am Montag hatte das WWA eine Hochwasservorwarnung herausgegeben. Darin hatte es geheißen, dass das Überschreiten des Meldebeginns beziehungsweise ein Hochwasser der Meldestufe 1 möglich sei.

Um kurz nach 10 Uhr prognostizierte das WWA am Dienstag, dass an den Pegeln Dasing und Mering der Wasserstand voraussichtlich unterhalb der Meldestufe 1 bleiben werde. Auf der Internetseite des WWA heißt es weiter: "Eine Verschärfung der Hochwasserlage wird in Folge der allmählich zurückgehenden Niederschläge nach derzeitigem Stand nicht erwartet."

In Dasing und Mering steigt das Wasser etwas stärker als erwartet

Bald darauf war in Dasing allerdings die Meldestufe 1 erreicht. Auch in Mering steigt das Wasser stärker als zunächst erwartet. Wie sieht die aktuelle Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes dazu aus?

Ludwig Humbaur von der Abteilung Landkreis Aichach-Friedberg am WWA bewertete die Hochwassersituation am Mittag auf Anfrage unserer Redaktion als entspannt. "Im Landkreis Aichach-Friedberg sind keine Ausuferungen bekannt und keine Bebauungen betroffen." In Mering steige das Wasser zwar stärker als prognostiziert. Hier könne der Pegel durchaus noch Meldestufe 1 erreichen. Mehr werde es aber nicht werden. Dasing habe, anders als zunächst erwartet, Meldestufe 1 erreicht, werde aber voraussichtlich in diesem Bereich bleiben.

WWA: In Aichach ist der Scheitel wohl am Dienstagnachmittag erreicht

Aichach hingegen lag am späten Vormittag bereits knapp unter Meldestufe 2. Sie könne "heute noch leicht überschritten werden", so Humbaur. Hier sei viel Wasser von der Ecknach gekommen. Humbaur: "Das wird sich aber nicht mehr verschärfen." Der Scheitel werde am Dienstagnachmittag erreicht. Ab Dienstagabend beziehungsweise in der Nacht werde er voraussichtlich wieder fallen.

Den Daten des WWA zufolge lag der Abfluss am Pegel in Aichach bei knapp 16 Kubikmetern pro Sekunde. Zum Vergleich: Bei mittlerer Wasserführung - also an normalen Tagen - läge er Humbaur zufolge bei etwa vier Kubikmetern pro Sekunde. Meldestufe 3, ab der bebaute Gebiete von Hochwasser betroffen sein können, beginnt ab circa 30 Kubikmetern pro Sekunde. Bei Meldestufe vier, bei der definitiv bebaute Gebiete in Gefahr wären, wären es etwa 60 Kubikmeter pro Sekunde. Humbaur: "Selbst das packt die Hochwasserfreilegung in Aichach noch."

Hochwasserschutz in Aichach ist auf hundertjähriges Hochwasser ausgelegt

2008 hatten in Aichach umfangreiche Arbeiten zum Hochwasserschutz begonnen. Sie zogen sich über Jahre hin. Stadt und Freistaat investierten Millionen. Paar und Flutgraben erhielten mehr Platz, es entstanden Deiche, Mauern und Rückhalteräume - und "nebenbei" der Grünzug an der Paar, der den Fluss in der Stadt erlebbar macht. Der Hochwasserschutz soll die Stadt vor einem hundertjährigen Hochwasser mit rund 70 Kubikmetern pro Sekunde schützen. Beim Pfingsthochwasser 1999 waren 50 Kubikmeter pro Sekunde durch die Stadt geschossen.

Humbaur zufolge wirkt sich der aktuelle Wasserstand der Paar vor allem auf die Unterlieger aus. So war in Mühlried (Schrobenhausen) am Dienstag bald die Meldestufe 2 erreicht.