Personalmangel: Alle Züge zwischen Aichach und Dasing abends gestrichen

Die Personalausfälle bei der DB Netz AG sorgen für gravierende Einschränkungen im Zugverkehr rund um Aichach. Auch bis Schrobenhausen fährt abends kein Zug.

Schlechte Nachrichten für Zugfahrer: Die Personalausfälle bei der DB Netz AG schränken den Zugverkehr zwischen Augsburg und Schrobenhausen zwischen dem 7. und dem 23. Juli massiv ein. Zwischen Dasing und Radersdorf fährt in beiden Fahrtrichtungen ab 18 Uhr kein einziger Zug mehr. Auch im frühen Morgenverkehr gibt es Einschränkungen, die auch Dasing betreffen. Sie kommen zu einem besonders schlechten Zeitpunkt: Am Freitag, 7. Juli, startet das Altstadtfest in Friedberg, zu dem aus der ganzen Region zahlreiche Gäste mit dem Zug anreisen. Aus Richtung Aichach ist das aufgrund der Zugausfälle nun nur noch tagsüber möglich.

Zugausfälle: Diese Verbindungen zwischen Augsburg und Aichach sind gestrichen

Konkret von den Ausfällen betroffen ist laut Fahrplanänderung der BRB der erste Zug, der um 5.37 Uhr vom Augsburger Hauptbahnhof bis Ingolstadt fährt. Dieser Zug verkehrt nur bis Friedberg und dann wieder ab Schrobenhausen bis Ingolstadt. Noch größere Einschränkungen gibt es abends. Der letzte Zug von Augsburg nach Aichach fährt um 17.15 am Hauptbahnhof ab. Alle weiteren Verbindungen am Abend und in der Nacht fahren nur noch bis Dasing und wiederum ab Schrobenhausen bis Ingolstadt. Dazwischen fallen die Zugverbindung aus.

In die Gegenrichtung sind morgens die Züge mit Abfahrt um 4.53 und 5.02 Uhr in Ingolstadt in Richtung Augsburg betroffen. Sie verkehren nur bis Schrobenhausen und dann wieder ab Friedberg. Abends fährt der letzte Zug um 17.09 Uhr von Ingolstadt über Aichach bis Augsburg. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr von Aichach mit dem Zug in Richtung Augsburg und damit etwa zur Friedberger Zeit zu kommen. Die Ausfälle betreffen auch hier den Abschnitt zwischen Schrobenhausen und Dasing. Jeweils zuvor und danach sind die Züge unterwegs.

Die Züge fallen ersatzlos aus, wie die BRB mitteilt: "Aufgrund der Kurzfristigkeit und des Personalmangels bei den Busunternehmen konnte bisher kein Busnotverkehr beziehungsweise Schienenersatzverkehr eingerichtet werden." Auch die bereits zuvor geplante Baustelle der DB Netz AG von Freitag, 7., bis Dienstag, 11. Juli, findet wie geplant statt. Das führt zwischen Schrobenhausen und Ingolstadt zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr. Nachts verkehrt laut BRB ein Zug von Dasing bis Augsburg Hauptbahnhof später.

Aichacherin kritisiert die Zugausfälle deutlich

Zugfahrerin Johanna Kensbock aus Aichach ist empört über die massiven Einschränkungen: "Ich habe kein Auto und bin daher auf den Zug angewiesen." Sie wäre gerne zur Friedberger Zeit gefahren, das könne sie nun nicht. Auch ein Ganztagesseminar musste sie deshalb absagen. Eine Vernissage, die sie kommende Woche in Schrobenhausen besuchen wollte, steht nun ebenfalls auf der Kippe. "Ein Taxi kann ich mir nicht leisten", sagt sie. "Es ist wirklich unmöglich: Aichach ist von der Außenwelt komplett abgeschnitten."

Auch der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (CSU) kritisiert die Zugausfälle. "Es ist nicht akzeptabel, dass die DB Netz ihren Betrieb vorübergehend derart einschränkt und keine andere Lösung findet." Angesichts der Friedberger Zeit in den kommenden zehn Tagen sei das ein noch größeres Problem als ohnehin schon.

Info: Die Fahrplanänderungen sind auf der Homepage der BRB hinterlegt.