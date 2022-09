Personalmangel bei Entsorgern: Leerung der Tonnen kann sich verschieben

Entsorgerfirmen, die im Landkreis Aichach-Friedberg tätig sind, melden weiterhin Personalausfälle. Das hat Auswirkungen auf die Müllabfuhr.

Die Bürgerinnen und Bürger im Wittelsbacher Land müssen sich weiter darauf einstellen, dass es zu Verschiebungen bei der Tonnenleerung kommt. Die Entsorgerfirmen, die im Landkreis Aichach-Friedberg tätig sind, sind noch immer von einem akuten Personalmangel betroffen.

Das Problem gibt es schon mehrere Wochen. Bereits Ende August hatte das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, warum des Öfteren Tonnen länger ungeleert stehen bleiben. Damals waren Urlaub, defekte Fahrzeuge und krankheitsbedingte Ausfälle als Begründung dafür angeführt worden.

Von Verschiebungen können sämtliche Tonnenarten im Landkreis betroffen sein

Die Personallage bei den Entsorgern hat sich seitdem offenbar nicht grundlegend verbessert. Auch aktuell hätten sie mit einem akuten Personalmangel zu kämpfen. Dieser sei in erster Linie krankheitsbedingt. Deshalb könne sich die Leerung sämtlicher Tonnen derzeit verschieben, so die Behörde. Das betreffe Rest- und Biomüll ebenso wie Papier und Verpackungen. Das Landratsamt bittet deshalb darum, die Tonnen am Straßenrand bereitgestellt zu lassen, bis sie geleert sind. (AZ)