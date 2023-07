Pflegepersonal: Ausbildung der Kliniken an der Paar zeigt Früchte

14 von 24 Absolventen des ersten Jahrgangs der generalistischen Pflegeausbildung unterschreiben Arbeitsvertrag für die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg .

Die verstärkten Anstrengungen der Kliniken an der Paar für die Nachwuchsgewinnung beim Pflegepersonal zeigen Früchte. Laut Geschäftsführer Hubert Mayer haben 14 der 24 Absolventen des ersten Jahrgangs nach der Neuordnung der Ausbildung einen Arbeitsvertrag für die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg unterschrieben. Mayer informierte die Mitglieder des Werkausschusses des Kreistags über den Zuwachs.

Vor drei Jahren haben die Kliniken mit einer sogenannten generalistischen Pflegeausbildung mit über 30 jungen Menschen begonnen. Das war eine Verdoppelung der Plätze. In der generalistischen Ausbildung werden die früher spezialisierten Pflegeberufe (Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege) zusammengeführt.

Mit der generalistischen Ausbildung flexibel für alle Pflegeaufgaben einsetzbar

Wer diese absolviert, ist für die Pflege aller Altersgruppen ausgebildet und flexibel einsetzbar. Also nicht nur an den Krankenhäusern, sondern zum Beispiel auch in Seniorenheimen. Denn auch hier ist Pflegenachwuchs stark gefragt. Nicht nur die Kliniken an der Paar, sondern eigentlich alle Krankenhäuser tun sich seit Jahren schwer, neues und gut ausgebildetes Personal zu finden. Auch Pflegehelfer schließen ihre Ausbildung ab. Ein Teil von ihnen möchte verlängern und mit der Zusatz-Ausbildung zur Pflegefachkraft werden, so Mayer in der Sitzung.

Klinken werben bei Messe um Nachwuchs

Auch bei Messen werben die Kliniken an der Paar um Nachwuchs. Zuletzt waren die beiden Krankenhäuser bei einem Azubi-Tag im Aichacher Kino präsent. Das dort gezeigte Video soll für einen Werbespot verwendet werden, der dann in der Kino-Werbung laufen soll. Weiter ein Thema ist eine Kooperation in der Ausbildung mit der Augsburger Uni-Klinik. Ziel ist, dass Aichach und Friedberg zu sogenannten Lehrkrankenhäusern werden.