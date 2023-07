Aichach-Friedberg

Planungswettbewerb: Wohnungen für 600 Menschen auf Pallotti-Schulgelände

Auf dem Gelände des Altgebäudes der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg sind Wohnungen für mehrere Hundert Menschen geplant.

Plus Auf über 23.000 Quadratmetern entsteht in Friedberg ein Neubaugebiet. Der Landkreis ist Eigentümer des Areals. Nun kann ein Planungswettbewerb starten.

Nach dem Friedberger Stadtrat hat jetzt der Kreistag einhellig einem Planungswettbewerb für die Entwicklung des Areals zugestimmt, auf dem das Altgebäude der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg steht. Vorgestellt wurde eine Machbarkeitsstudie als Grundlage für die Wohnbebauung auf dem insgesamt über 2,3 Hektar (23.000 Quadratmeter) großen Gelände in der Dimension von drei Fußballfeldern. Der Wettbewerb soll schon im Herbst starten und im Frühjahr durch ein Preisgericht entschieden sein. Die Neuordnung und Verwertung der wertvollen innerstädtischen Fläche durch den Landkreis ist durch die Rochade des Standorts der Förderschule möglich geworden.

Im neuen Quartier könnten einmal 600 Menschen wohnen

Südlich der Wiffertshauser Straße unweit der Wallfahrtskirche Herrgottsruh entsteht ein Wohngebiet, das zumindest der Einwohnerzahl nach die Größe eines Dorfes hat. Es sind bis zu 180 Wohneinheiten nahezu ausschließlich im Geschosswohnungsbau mit einer Durchschnittsgröße von 75 Quadratmetern vorgesehen und dort könnten einmal rund 600 Menschen leben – eines der größten Neubaugebiete der Stadt in den vergangenen Jahrzehnten. Möglich wäre laut Studie, in der drei Varianten vorgeschlagen wurden, sogar noch eine dichtere Bebauung, doch Stadtrat und Kreistag sprachen sich für einen Mittelweg aus. Für das Quartier soll es eine zentrale und nachhaltige Energieversorgung geben, auf den Dächern sind Photovoltaikanlagen vorgesehen und zumindest ein Teil der Dachflächen wird begrünt. An den insgesamt rund 250 Autostellplätzen werden auch Ladestationen für E-Autos berücksichtigt. Das alles und die Details zeigen aber erst die eingereichten Planentwürfe auf, aus denen ein Sieger gekürt wird.

