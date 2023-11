Plötzlicher Herztod - wie kann man sich schützen?

Zur diesjährigen Herzwoche informieren die Kliniken an der Paar mit zwei Vorträgen in Aichach und Friedberg über koronare Herzkrankheiten und Herzstillstand.

"Herzkrank – schütze Dich vor dem Herzstillstand" - so lautet das Motto der diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Dazu hält Privat-Dozent Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin - Kardiologie der Kliniken an der Paar, zusammen mit Leitenden Oberärzten aus seinem Team zwei Vorträge: am Mittwoch, 15. November 2023, im Krankenhaus Aichach und am Mittwoch, 22. November 2023, im Personalwohnheim des Krankenhauses Friedberg.

Ursache für plötzlichen Herztod ist meist eine koronare Herzkrankheit

"In Deutschland sterben Jahr für Jahr schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Am häufigsten liegt eine langjährige koronare Herzkrankheit, kurz KHK genannt, einem solchen Herzstillstand zugrunde", erklärt Chefarzt Methe. "Eine KHK haben in Deutschland wahrscheinlich um die sechs Millionen Menschen." Risikokrankheiten, welche die Entstehung einer koronaren Herzkrankheit begünstigen, sind etwa Bluthochdruck, Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen. Aber auch andere Herzleiden sowie eine genetische Veranlagung gehen mit einem hohen Risiko für den plötzlichen Herztod einher. Unmittelbarer Auslöser ist fast immer eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung, durch die der Kreislauf innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht und das Herz stehen bleibt. Generell steigt das Risiko eines plötzlichen Herztodes mit zunehmendem Lebensalter, weil auch viele Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems dann häufiger auftreten.

Privatdozent Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin - Kardiologie der Kliniken an der Paar Foto: Holger Weiß, Kliniken an der Paar

Dr. med. Heiko Methe wird bei beiden Vorträgen darüber informieren, was ein Herzstillstand ist und was Mediziner genau unter dem sogenannten plötzlichen Herztod verstehen. Dr. med. Sinan Pehlivanli, Leitender Oberarzt des Teams der Kardiologie, wird anschließend auf die wichtigste Ursache für einen plötzlichen Herztod, die koronare Herzkrankheit, eingehen und erklären, wie man diese vermeiden beziehungsweise behandeln kann. Im dritten Teil der beiden Vortragsabende wird dann noch auf die Möglichkeiten der Vorbeugung eines Herzstillstands mit Medikamenten beziehungsweise auf die Therapie der lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen mittels spezieller Kathetereingriffe oder über einen Defibrillator eingegangen. In Aichach wird dazu Chefarzt Dr. med. Methe sprechen, in Friedberg der Leitende Oberarzt Dr. med. Gerd Lindenmeier.

Vorträge am 15. und 22. November in Aichach und Friedberg

"Uns ist es ein Anliegen zu erklären, wie Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen helfen, das Risiko eines plötzlichen Herztods auf ein Minimum zu reduzieren", sagt Chefarzt Dr. med. Heiko Methe.

Info: Die beiden Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr und dauern circa bis 20 Uhr, am Mittwoch, 15. November, im Foyer (Erdgeschoss) des Krankenhauses Aichach (Haupteingang), am Mittwoch, 22. November, im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Straße 4. Für die Vorträge ist keine Anmeldung notwendig, der Eintritt ist frei. (AZ)