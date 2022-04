Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Mit Projekten wie diesen soll das Donaumoos gerettet werden

Plus Das Donaumoos bei Pöttmes und im Kreis Neuburg-Schrobenhausen soll wieder vernässt werden. Eine Studienfahrt führt zu Pilotprojekten bei Pöttmes und Lampertshofen.

Von Brigitte Glas

Moore hat man weitgehend trockengelegt, um bessere Erträge zu erwirt­schaf­ten. Dass das ein Fehler war, zeigt sich heute. Der Klima­wandel zwingt heute dazu, die Moore nicht weiter zu entwässern und sie so langfristig zu zerstören. Im Gegenteil, heute versucht man, die Flächen wieder zu ver­nässen – auch im Donaumoos, das sich auf Flächen in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Aichach-Friedberg erstreckt. Betroffene Landwirte se­hen das kritisch und fürchten Ein­bußen. Was schon geschehen ist und was noch kommen soll, zeigte eine Studienfahrt des Landkreises Aichach-Friedberg, an der gut 50 Vertreter aus der Kommunalpolitik sowie von Be­hörden und Verbänden teil­nah­men.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .