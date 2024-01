Nicht nur Pöttmes setzt vermehrt auf Tagesmütter und Tagesväter

Plus Um dem Mangel an Kinderbetreuungsplätzen entgegenzuwirken, werden Tagespflegepersonen mancherorts bezuschusst. Eine Tagesmutter aus Pöttmes berichtet von ihrer Arbeit.

Betreuungsplätze für Kinder sind Mangelware. Überall fehlt es an ausreichenden Einrichtungen und vor allem Personal. Auch der Markt Pöttmes hat mit dieser Problematik zu kämpfen. Um dem entgegenzuwirken, kam die Idee auf, mehr auf Tagesmütter und -väter zu setzen. Die Lage im Landkreis ist unterschiedlich: Im Landkreisnorden gibt es weniger Tagespflegepersonen als im Süden, insgesamt sind aktuell 31 Pflegestellen aktiv.

Auch die Elternnachfrage ist nicht überall gleich. Vor allem in Mering, Friedberg und Aichach ist laut Aussage des Landratsamtes die Nachfrage sehr hoch. Die Engpässe bei Krippenplätzen lässt zunehmend Eltern auf Tagesmütter hoffen, die seit einiger Zeit zumindest in Pöttmes bezuschusst werden.