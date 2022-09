Polizei Aichach kontrolliert zum Schulbeginn vermehrt

Mit dem Start in ein neues Schuljahr hat die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Schulwegsicherheit gelegt. Die Kontrollen sollen weitergehen.

Am Dienstag war der Startschuss in ein neues Schuljahr. Neben den Herausforderungen, die die Schule für die Schulanfängerinnen und -anfänger mit sich bringt, steht auch die Bewältigung des Schulweges an. Die Polizei Aichach hat deshalb in den ersten Tagen des neuen Schuljahrs verstärkt die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit und die Gurtanlege-, Kindersicherungspflicht auf den Schulwegen überwacht. Sie kündigt auch in den kommenden Wochen verstärkte Kontrollen zum Thema Schulwegsicherheit an.

Polizei Aichach stellt zahlreiche Verstöße fest

Wie die Polizei in einer ersten Bilanz mitteilt, wurden bei den Kontrollen zehn Gurtverstöße geahndet. Weitere zweimal wurden Kinder nicht richtig gesichert. Bei den Geschwindigkeitsmessungen im Umfeld der Schulen, wo in der Regel maximal 30 km/h gefahren werden darf, wurden insgesamt 39 Autofahrer mit einer überhöhten Geschwindigkeit erwischt. Spitzenreiter dabei war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 53 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Auch bei den Radfahrerinnen und Radfahrern wurden eine Vielzahl an Verstößen festgestellt. Selbst Fahrräder von begleitenden Eltern waren ab und an nicht vorschriftsmäßig. "Ich bitte die Eltern als Vorbild vorangehen", sagt Polizeihauptkommissar Thomas Schmid. Ablenkung und Missachtung der Verkehrsvorschriften spielen laut Polizei bei vielen Verkehrsunfällen eine große Rolle. "Deshalb bitten wir alle Autofahrer gerade jetzt um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber den Schulkindern", teilt die Polizei Aichach mit. Das gelte auch für Fußgänger, die nur bei Grün die Ampel überqueren sollten. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch viele Kinder und Eltern auf die Aktion „#KopfEntscheidung“ zur Erhöhung der Helmakzeptanz hingewiesen. (AZ)