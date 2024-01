Polizei blickt auf friedliche Bauern-Proteste im Wittelsbacher Land zurück

Im Zuge der bundesweiten Protestwoche der Landwirte finden vergangene Woche auch im Landkreis Aichach-Friedberg Aktionen statt. Sie verlaufen friedlich.

Am Montag ein riesiger Demozug, am Freitag noch ein Mahnfeuer: Landwirte, Spediteure und Handwerker im Landkreis Aichach-Friedberg haben in der vergangenen Woche gegen Haushaltspläne der Bundesregierung demonstriert. Trotz einzelner Beschwerden fällt das Fazit der Polizei positiv aus.

Im Kreis Aichach-Friedberg gab es zwar Beschwerden, aber keine Anzeigen

"Im Bereich Aichach-Friedberg wurden keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten aufgenommen", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Gerade im Zuge der 15 Kilometer langen Protestschlange am Montag auf der B300 habe es zwar etliche telefonische Beschwerden gegeben, auch Anzeigen wegen Nötigung seien angekündigt worden. Unter anderem sorgte der Demozug bei zwei Vätern aus Friedberg für Unmut, die mit ihren Kindern ins Krankenhaus beziehungsweise zum Kinderarzt fahren wollten, die B300 aber nicht queren durften. "Uns sind derzeit aber keine Anzeigen bekannt", heißt es von der Polizei weiter. (ddur)

