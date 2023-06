Aichach-Friedberg

Prognose: Schwächt sich der Kita-Engpass bald von selbst ab?

Plus Ein Geburten-Boom und der Zuzug von Familien haben in Aichach-Friedberg für einen Mangel an Kita-Plätzen gesorgt. Mittel- bis langfristig wird das Problem weiterwandern.

Von Marina Wagenpfeil

Mit der Aufgabe, jeder Familie mit Bedarf einen Kita-Platz anzubieten, geraten die Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg längst an ihre Grenzen. Vielerorts ist die Nachfrage nach Kita-Plätzen höher als das Angebot. Wartelisten sind längst keine Ausnahme mehr. In Affing etwa wird es ab September 2023 zu wenige Plätze geben - eine Lösung über Container ist bereits beschlossen. Auch Aichach arbeitet bereits an einer weiteren Kita, um dem Bedarf gerecht zu werden. Und in Friedberg laufen derzeit gleich mehrere Neubauprojekte. Entlastung ist vorerst nicht in Sicht - im Gegenteil.

Landkreis Aichach-Friedberg ist bei jungen Familien beliebt

Dass die Situation so angespannt ist, hat vor allem zwei Gründe. "Aichach-Friedberg ist ein Zuzugslandkreis für junge Familien", erklärt Christian Rindsfüßer, Statistiker vom Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) aus Augsburg, das die aktuelle Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung erstellt hat. Sie wurde dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg nun vorgestellt. Besonders Familien mit kleinen Kindern oder mit Kinderwunsch ziehen ins Wittelsbacher Land. Dadurch erhöht sich die Zahl der Kinder unter fünf Jahren, die für die Planung der Kinderbetreuung besonders relevant sind. Die Prognosen zeigen, dass weiterhin mehr Menschen in den Kreis ziehen als weg. Wo sich die Familien niederlassen, hängt insbesondere mit ausgewiesenen Baugebieten zusammen und kann von Kommune zu Kommune stark variieren.

