Radel-Paradies Wittelsbacher Land: Kennen Sie diese Touren schon?

Plus Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, freut sich immer über gute Tipps. Im Landkreis gibt es viele Möglichkeiten. Wie wäre es mit einem dieser vier Vorschläge?

Das Wittelsbacher Land ist ein Radel-Paradies. So sehen das nicht nur Einheimische, sondern auch zwei Experten, die für die Regio Augsburg-Tourismus GmbH neue und zum Teil bekannte Tourenvorschläge zusammengetragen haben: Ulrich Lohrmann und Martin Kluger. Die Broschüre "Radeltouren in der Region Augsburg" enthält rund 30 Vorschläge für Fahrradfans, darunter ein gutes Dutzend im oder durchs Wittelsbacher Land. Und weil sich Hobby-Radler und -Radlerinnen immer über Anregungen freuen, werden hier vier Touren aus dieser Broschüre näher vorgestellt.

Bayerische Hofmarken waren seit dem Mittelalter als Verwaltungsstützpunkte für die umliegenden Hofgüter mit bestimmten Rechten ausgestattet, darunter niedrige Gerichtsbarkeit oder Notariat. In Form eines unregelmäßigen Achters verläuft diese Tour zu derartigen altbayerischen Hofmarken: in zwei Teilstrecken östlich und westlich von Aindling.