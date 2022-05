Verein Rehkitzrettung unterstützt Landwirte in der Region

Bald steht auf den Wiesen im Kreis Aichach-Friedberg die nächste Mahd an. Der Augsburger Verein Rehkitzrettung hilft kostenlos dabei, die Jungtiere zu retten.

Gerade im Mai und Juni, in denen auf den Wiesen die Mahd ansteht, werden 80 Prozent der Rehkitze geboren. Ihr Instinkt bewirkt, dass sie bei Gefahr nicht etwa die Flucht ergreifen, sondern reglos im hohen Gras verharren. Das schützt vor Fressfeinden, aber nicht gegen ein Mähwerk.

Jäger und Landwirte sind deshalb bemüht, die Wiesen vor der Mahd abzusuchen und eventuell aufgefundene Jungtiere zu sichern. Dennoch werden im hohen Gras die bestens getarnten Tiere leicht übersehen. Zudem ist die Verfütterung des durch Kadaver verunreinigten Heues für die Nutztiere gefährlich.

Helfer suchen Wiesen ab 4 Uhr morgens mit Drohnen und Wärmebildkameras ab

Der Verein Rehkitzrettung Augsburg und seine über 150 Mitglieder unterstützen Jäger und Landwirte kostenlos. Mit fünf vereinseigenen Drohnen, Wärmebildkameras und engagierten Helfern rücken sie frühmorgens ab 4 Uhr aus, suchen die Wiesen ab und helfen, die Kitze zu sichern.

Wer Hilfe benötigt, meldet sich am besten mindestens 24 Stunden vor dem voraussichtlichen Mähtermin. Zusätzlich sollten am Vorabend Vergrämungen angebracht werden, zum Beispiel elektronische Kitzretter, die Blinklichter und schrille Töne erzeugen. Auch hohe Holzpfähle mit blauen Plastiksäcken helfen, das Wild fernzuhalten. Besonders wichtig ist, dass abgesuchte Flächen möglichst umgehend gemäht werden, damit gesicherte Kitze nicht länger als nötig in den Aufbewahrungsboxen auf ihre nächste Mahlzeit warten müssen.

Der Einsatz der Rehkitzrettung ist kostenlos

Landwirten und Jägern entstehen durch den Einsatz der Rehkitzrettung Augsburg e. V. keine Kosten. Der Verein finanziert sich ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge der aktiven Helfer und Fördermitglieder und durch Spenden als Anerkennung für seinen Einsatz. (AZ)

Kontakt: Rehkitzrettung Augsburg e. V., Cornelia Günther, E-Mail info@rehkitzrettung-augsburg.de, Telefon 0171/6881766.