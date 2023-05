Rehkitzretter-Verein bietet Hilfe an

Nicht nur die Freiwillige Feuerwehr Stotzard ist in diesen Wochen im Einsatz, um Rehkitze zu retten (wir berichteten). Auch der Verein Rehkitzrettung Augsburg bietet Hilfe an. Sie tut Not, wie aus einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing hervorgeht. Das zeigen dramatische Vorkommnisse. So wurde jüngst in Sielenbach ein Kitz von einem Mähwerk geköpft, weil die Wiese zuvor nicht professionell abgesucht worden sei, heißt es in der Mitteilung. Bei einem Fall in Taiting (Dasing) gelang das zwar. Allerdings sei das vor der Mahd gerettete Kitz von einem frei laufenden Hund gepackt und fast getötet worden. Es müsse nun in einer Pflegestelle groß gezogen werden. Die VG appelliert deshalb an alle Hundehalter, ihre Hunde anzuleinen. Die Rehkitzretter sind unter www.rehkitzrettung-augsburg.de erreichbar. (AZ)