Aichach-Friedberg/Rehling

vor 19 Min.

Strommasten bei Rehling bekommen stärkere Fundamente

Plus 14 Strommasten der 380-Kilovolt-Stromleitung zwischen Oberottmarshausen und Meitingen werden verstärkt. Derzeit wird beim Rehlinger Ortsteil Unterach gearbeitet.

Von Josef Abt

Arbeiten sind derzeit an der 380-Kilovolt-Stromleitung an der westlichen Landkreisgrenze im Bereich der Gemeinde Rehling zu beobachten. An den riesigen Masten der Stromleitung, die auch durch das Gamlingtal verläuft, werden immer wieder Arbeiten vorgenommen. Diesmal wird aber nicht in luftiger Höhe gearbeitet. Der Schwerpunkt liegt am Fuß der rund 60 Meter hohen Stahlgittermasten - am Fundament.

