Reichen die Kinderbetreuungsplätze im Landkreis Aichach-Friedberg?

Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Zahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen seit Jahren kontinuierlich an. Vor allem bei den ein- bis dreijährigen Krippenkindern haben sich die Betreuungsquoten – und damit der Bedarf an Plätzen – deutlich erhöht.

Die Zahl der Kita-Plätze steigt seit Jahren und mit ihr der Bedarf an Personal. Beides wird für die Gemeinden zunehmend zur Herausforderung. Zum Leidwesen der Eltern.

Kinder, Job, Haushalt – Eltern, die das und mehr unter einen Hut bringen müssen, haben meist alle Hände voll zu tun. Der Tagesablauf in den Familien ist eng durchgetaktet. Damit er funktioniert, sind viele von ihnen auf eine zuverlässige Kinderbetreuung angewiesen – immer öfter bereits in den ersten drei Lebensjahren der Kleinen. Zahlen des Jugendamtes am Landratsamt zeigen, wie gravierend sich der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Wittelsbacher Land in den vergangenen Jahren verändert hat. Immer mehr Gemeinden haben inzwischen Mühe, Schritt zu halten. Wo sie es nicht mehr schaffen, reichen Eltern schon mal Klage ein.

Die Zahl der in Krippen oder Kindergärten betreuten Mädchen und Buben im Landkreis Aichach-Friedberg steigt seit Jahren kontinuierlich, wie Jugendamtsleiter Bernd Rickmann berichtet. Ebenso die der Betreuungsplätze: Gab es im Jahr 2013 noch 5496 Betreuungsplätze, waren es im vergangenen Jahr bereits 7256, also ein Drittel mehr. Die Zahl der Kindertageseinrichtungen im Wittelsbacher Land nahm im selben Zeitraum um fast ein Viertel zu: Sie wuchs von 88 auf 108.

